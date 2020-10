Harris, Trump responsabile catastrofe economia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 8 OTT - "Una catastrofe, una leadership fallimentare": cosi' Kamala Harris ha commentato l'emorragia di posti di lavoro e la recessione che stanno colpendo l'economia americana. Harris ha quindi condannato la guerra commerciale scatenata da Donald Trump contro la Cina. La senatrice ha inoltre affermato che gli americani meritano una risposta da Donald Trump sulle sue dichiarazioni dei redditi. "Sarebbe bene conoscere a chi il presidente degli Stati Uniti, il commander in chief, deve dei soldi", ha attaccato, riferendosi allo scoop del New York Times, second cui Trump non ha pagato tasse in 10 anni su 15 e ha pagato 750 dollari nel 2016 e nel 2017. (ANSA).