il ministro Speranza: "I numeri cresceranno ancora"

«Noi non abbiamo i numeri di altri paesi europei ma da nove settimane ormai i nostri numeri crescono e cresceranno ancora, questa è la nostra aspettativa in linea con quello che sta accadendo a livello europeo». Lo dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando dei dati sulla diffusione dell’epidemia di Covid-19 all’EY Capri Digital Summit «A New Brave World».

«Abbiamo bisogno - dice Speranza - che le misure adottato a partire dall’uso delle mascherina, dal lavarsi le mani ed evitare assembramenti siano rispettate in maniera molto molto molto puntuale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA covid

speranza

ministro