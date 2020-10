In Italia record di tamponi (128mila) e impennata di nuovi contagi: +4.458, come l'11 e 12 aprile. 22 i morti

Nuova impennata dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti. Record di tamponi: oltre 128 mila. Il numero di nuovi contagi è riferibile a quelli registrati tra l’11 aprile (+4.694) e il 12 aprile (+4.092). All'epoca però c'erano oltre 27 mila ricoverati e più di 3 mila pazienti in terapia intensiva (i decessi erano rispettivamente +619 e +431). La Regione più colpita dall’aumento dei positivi continua ad essere la Campania (+757), seguita dalla Lombardia (+683). Record di casi per la Puglia che oggi per la prima volta supera i 200 casi. I pazienti ricoverati con sintomi sono 3.925 (+143), di cui 358 in terapia intensiva (+21).

