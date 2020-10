Pence, Trump ha messo salute americani al primo posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 08 OTT - "Trump ha messo la salute degli americani al primo posto", "abbiamo promosso la piu' grande mobilitazione dalla seconda guerra mondiale in termini sanitari": Mike Pence difende il lavoro del presidente contro la pandemia, ricordando che Joe Biden era contro il bando sui viaggi dall'estero, da lui definito "xenofobo". Pence ha dribblato poi una domanda sull'evento organizzato nel Rose Garden della Casa Bianca per la nomina della giudice della Corte Suprema Amy Coney Barrett, in cui molti dei presenti sono stati contagiati dal coronavirus. "Il lavoro del presidente degli Stati Uniti va avanti", ha detto riferendosi al contagio che ha colpito anche Donald Trump.(ANSA).