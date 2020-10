Usa 2020: iniziato primo ed unico duello tv Pence-Harris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 08 OTT - E' iniziato il primo ed unico duello tv tra i candidati alla vicepresidenza nel 2020, l'uscente Mike Pence e la senatrice dem Kamala Harris. I due si confronteranno per 90 minuti senza interruzione pubblicitarie sul palco della Kinsbury Hall della Utah University a Salt Lake City. A moderare Susan Page di Usa Today. I due rivali resteranno seduti a distanza di quasi 4 metri, divisi da alcuni pannelli di plexigas contro il rischio di contagio da Covid. Obbligo di test, mascherina e distanziamento sociale per tutti gli ospiti. Secondo media e analisti, si tratta del piu' importante confronto tv per i vice da 40 anni. (ANSA).