Violantini Cirio, tre denunce per minacce aggravate

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - Sono stati denunciati per minacce aggravate i tre giovani perquisiti stamani dalla Digos della questura di Torino, guidata da Carlo Ambra, per i volantini con il volto del presidente della Regione Piemonte Alberto Ciro sovrapposto a quello di Aldo Moro rapito dalla Brigate Rosse. Due degli indagati sono un 21enne e un 23enne legati al Cua, collettivo universitario considerato una emanazione del centro sociale Askatasuna, mentre la terza persona è una 30enne genovese, da poco in città, individuata nelle scorse settimane durante di una manifestazione di sostegno ai rider. (ANSA).