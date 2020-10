© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 9 OTT - "Sto molto bene. Sabato sera un comizio in Florida, la sera seguente in Pennsylvania": lo ha detto il presidente americano Donald Trump intervenendo in serata su Fox News. "Anche la first lady Melania sta molto bene e si sta riprendendo", ha aggiunto il presidente. Trump ha poi detto che farà il test nelle prossime ore per vedere se è guarito dal coronavirus.