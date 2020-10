© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, OCT 9 - A 25 giorni dalle elezioni Joe Biden ha in media 9,7 punti di vantaggio su Donald Trump a livello nazionale ed è avanti di fra i 5 e i 7 punti sul presidente americano negli stati chiave. E' quanto emerge dai dati di RealClearPolitics, che fa una media dei sondaggi disponibili, in base ai quali l'ex vicepresidente ha il 51,6% dei consensi contro il 41,9% di Trump. (ANSA).