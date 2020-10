© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Grazie di cuore al Nobel Committee per aver onorato il World Food Programme con il Nobel per la pace 2020. Questo è un potente promemoria per il mondo che la pace e #famezero vanno di pari passo". Lo scrive il Wfp in un tweet. (ANSA).