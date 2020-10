Apple può continuare a vietare Fortnite: schiaffo a Epic

Schiaffo a Epic Games: Apple può vietare Fortnite dal suo app store durante lo scontro legale in corso. Lo ha stabilito un giudice federale di Oakland, in California.

Apple ha rimosso il videogioco Fortnite dalla sua piattaforma in agosto dopo che Epic ha introdotto un’opzione di pagamento diretto per acquistare il gioco cercando di aggirare il sistema di pagamento di Apple.

Epic ha fatto ricorso accusando Apple di monopolio illegale ma è stata respinta per due volte. Epic ha comunque ottenuto che Apple non può sottrarre a Epic il programma che offre strumenti agli sviluppatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Apple