Libia: otto ambasciatori europei presentano credenziali

(ANSA) - IL CAIRO, 10 OTT - Otto ambasciatori europei si sono mossi dalla Tunisia per presentare le proprie credenziali alle autorità di Tripoli. Lo riferisce il sito Libya Observer citando "fonti" e precisando che si tratta di rappresentanti diplomatici di Ue, Germania, Belgio, Danimarca, Norvegia, Polonia, Svezia e Finlandia. Dal 2017 a quest'anno quella italiana è stata l'unica ambasciata europea operativa a Tripoli (da qualche tempo ha iniziato a operare quella ungherese). L'ambasciata italiana era stata l'ultima sede diplomatica a chiudere il 15 febbraio 2015, a seguito della guerra civile scatenatesi nel luglio 2014 (la cosiddetta guerra dell'aeroporto internazionale) ed è stata la prima a riaprire nel gennaio di tre anni fa. Durante l'attacco a Tripoli portato dal generale Khalifa Haftar tra l'aprile 2019 e il giugno scorso, l'ambasciata d'Italia è stata inoltre l'unica a non chiudere mai, restando nella storica sede davanti al porto per fornire servizi ai cittadini libici. Le autorità libiche hanno riconosciuto anche oggi valore ed utilità al gesto italiano di tenere aperta la sede anche nei momenti più difficili e si attendono che altre ambasciate europee e la delegazione Ue rientrino presto a Tripoli. (ANSA).