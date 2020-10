Bielorussia: idranti contro i manifestanti, '150 arresti'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MINSK, 11 OTT - Arresti e repressione a Minsk nei confronti delle migliaia di manifestanti che, come ogni domenica da due mesi a questa parte, protestano contro la contestata rielezione del presidente bielorusso Alexander Lukashenko. La polizia ha utilizzato cannoni ad acqua e granate assordanti per disperdere i dimostranti, ha riferito la portavoce del ministero dell'Interno, Olga Tchemodanova, senza fornire un bilancio delle persone arrestate. Secondo l'ong Viasna, invece, gli arresti sarebbero 150 in tutto il Paese. I media bielorussi indipendenti hanno diffuso le immagini di arresti e manganellate in quella che sembra essere la risposta più violenta ad una manifestazione da metà agosto. (ANSA).