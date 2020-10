© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, OCT 11 - Sono stati 16.101 i casi di positività al Coronavirus da ieri in Francia, una cifra lontana dai quasi 27.000 di ieri ma comunque molto alta per una domenica, giornata tradizionalmente di afflusso più lento dei dati e quindi con cifre nettamente più basse. I decessi sono stati 46, per un totale di 32.730 dal 1 marzo scorso. (ANSA).