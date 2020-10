Maltempo: sul Veneto pioggia e neve anche sotto 1.000 metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 11 OTT - Precipitazioni sparse hanno interessato oggi quasi tutto il Veneto e la neve ha fatto la sua comparsa anche sotto i mille metri. Limite della neve sulle Dolomiti fino a circa 1100/1300 m, localmente più in basso, sulle Prealpi intorno ai 1400/1600 m. Le temperature sono state in generale diminuzione anche sensibile e molto inferiori alla media del periodo e così, con il crollo termico, sono apparsi i fiocchi, seppur non molto consistenti, sotto i mille metri mentre oltre i 1.200 sono stati più evidenti. A Ra Valles, sulle Tofane il manto nevoso ha raggiunto i 25 cm, 5 in meno di quelli registrati sul Monte Piana a Misurina. Tra Falzarego e il passo della Mauria, che segna il confine col Friuli, la neve ha toccato i 20 cm. Più consistente invece sopra ad Arabba il cui manto ha toccato i 40 cm mentre una spruzzata di pochi centimetri si è depositata sul Nevegal . (ANSA).