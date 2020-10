Nuovo decreto, il documento che circola è un fake

E’ un fake il documento che in queste ore circola dal titolo "Proposte di nuove misure urgenti contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale". Lo spiegano fonti del ministero della Salute.

Chi fa jogging o footing non deve indossare la mascherina. Lo precisa il Viminale dopo la circolare del capo di gabinetto Bruno Frattasi. Per attività motoria, sottolinea il ministero, «deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva». Quindi, conclude, «jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina».