Tragedia nel rally Valle del Sosio: muore un navigatore

Un incidente fatale. Salvatore Coniglio ha perso la vita durante lo svolgimento della prova speciale numero 2, denominata Caltabellotta, valida per la tredicesima edizione del Rally Valle del Sosio, prova conclusiva della Coppa rally di zona. La gara è stata interrotta dal comitato organizzatore, in accordo con la direzione gara, in segno di lutto in seguito all’incidente mortale che ha visto coinvolto il navigatore della Renault Clio Williams numero 32, che ha perso la vita in seguito ai danni fisici riportati dopo l’impatto della sua vettura contro un albero. Coniglio, carabiniere di 54 anni in congedo, residente a San Cipirello, tra i decani dei navigatori siciliani con più di cento gare al suo attivo, lascia la moglie e due figli. "La manifestazione si stava svolgendo regolarmente secondo programma, quando alle 9:45 sono stato contattato dal direttore di gara che mi ha comunicato che sulla seconda speciale in programma denominata Caltabellotta era accaduto un incidente grave con conseguenze mortali per il copilota - ha detto Francesco Di Giorgio sindaco del comune di Chiusa Sclafani ente organizzatore - mi sono immediatamente recato sul posto dell’incidente dove sono arrivato dopo circa dieci minuti. DI comune accordo con la direzione gara, in segno di lutto abbiamo deciso di interrompere la manifestazione".

"L'arrivo dell’ambulanza è stato immediato - ha commentato la dottoressa Zinella Ferraro medico di gara - la situazione è apparsa subito gravissima e al medico di bordo non è rimasto altro che constatare il decesso". Per la cronaca al momento dell’interruzione in testa alla gara c'erano su una Skoda Fabia R5 Alessio Profeta e Sergio Raccuia.

