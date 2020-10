‌Modella scomparsa a New York un anno fa ritrovata in Brasile

Era sparita nel nulla oltre un anno fa a New York ed è stata ritrovata in stato confusionale in una favela brasiliana. E’ la triste storia di una modella 26enne, Eloisa Pinto Fontes, che nel corso della sua carriera è stata sulle copertine di molte riviste di moda come Elle, Grazia e Glamour, e ha preso parte a una campagna di Dolce & Gabbana. La giovane si era allontanata dalla sua casa di Manhattan il 4 giugno del 2019, ed è stata ritrovata sola e disorientata in una baraccopoli di Rio de Janeiro.



Originaria dello Stato di Alagoas, nel nord-est del Brasile, stava vagabondando nella favela del Morro do Cantagalo, nel sud-est del paese: la squadra di agenti del quartiere che l’ha trovata aveva ricevuto segnalazioni su una sconosciuta che girava nella zona da due giorni senza maglietta e senza scarpe. Secondo i media locali, Eloisa aveva con sé uno zaino con alcuni vecchi contratti con delle agenzie di moda e referenze di fotografi internazionali.



Non è la prima volta che la donna si allontanava da casa: l'anno scorso era scomparsa per cinque giorni ed era stata trovata in stato confusionale su una strada di White Plains, Upstate New York. La 26enne è stata sposata dal 2014 al 2016 con il modello di origini russo-rumene Andre Birleanul, con cui ha avuto una figlia che oggi ha 7 anni ed è affidata al padre.