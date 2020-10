Bielorussia: oltre 700 fermi alle proteste di domenica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, OCT 12 - Più di 700 partecipanti alle proteste organizzate dall'opposizione bielorussa sono stati fermati domenica. Lo ha detto il ministero dell'Interno bielorusso. "Un totale di 713 individui sono stati fermati per aver violato le norme sugli eventi di massa. Fino a quando i loro casi di infrazione amministrativa non saranno ascoltati in tribunale, 570 persone rimarranno nelle strutture di detenzione", ha sottolineato il ministero dell'Interno. Lo riporta Interfax. (ANSA).