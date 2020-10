Covid: assembramenti e niente mascherine, 34 multe a Sassari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SASSARI, 12 OTT - I giovani sassaresi stentano ad utilizzare la mascherina. Emerge dai numeri delle sanzioni comminate nel weekend dalla polizia municipale: multati il gestore di un locale per assembramento e 33 persone, di età media tra i 20 e i 25 anni, perché non portavano la mascherina. Le contravvenzioni sono rstate elevate prevalentemente nel centro della città. Venerdì cinque ragazzi sono stati identificati nei giardini dell'emiciclo Garibaldi e altri quattro in piazza Castello. Quella stessa sera gli agenti sono intervenuti in un locale dove non era rispettata la distanza tra i tavolini, c'erano numerose persone in piedi, tutte senza mascherina, così come il gestore e la cameriera, e lo spazio era talmente ridotto tra una e l'altra che passare non era quasi possibile. Per tutti sanzione da 400 euro. Inoltre per il locale scatterà anche la chiusura. Sabato sono state sanzionate altre 25 persone, molti delle quali sono studenti di un istituto superiore che davanti alla scuola chiacchieravano senza portare la mascherina. Le altre multe sono state elevate tra via Brigata Sassari, via Carlo Alberto, piazza Castello, viale Dante e piazza Tola. In viale Dante è stato sanzionato un giovane che, privo di mascherina alla fermata dell'autobus, pretendeva comunque di viaggiare a bordo del mezzo pubblico. Gli agenti sono intervenuti, l'hanno fatto scendere dal mezzo pubblico e l'hanno sanzionato. (ANSA).