Covid: Belgio, verso 10mila nuovi contagi al giorno

(ANSA) - BRUXELLES, OCT 12 - Il Belgio potrebbe raggiungere 10.000 nuovi contagi di coronavirus al giorno alla fine della settimana. Lo ha detto - scrive l'agenzia di stampa Belga - il portavoce interfederale Covid-19 Yves Van Laethem durante una conferenza stampa. Il Belgio ha registrato una media di 4.154 nuove infezioni da coronavirus al giorno (+ 89%) tra il 2 e l'8 ottobre. A partire da mercoledì 7 ottobre, sono stati diagnosticati 6.505 casi. Gli esperti del Centro di crisi sono preoccupati per l'andamento della situazione sanitaria in Belgio. "La situazione è preoccupante, non possiamo usare altre parole", ha insistito Yves Van Laethem. (ANSA).