(ANSA) - WASHINGTON, 12 OTT - Donald Trump è risultato negativo al test del Covid. Lo ha detto il medico della Casa Bianca. "Il presidente", ha affermato il suo medico personale Sean Conley, "è risultato negativo per più giorni consecutivi e non è contagioso". L'annuncio mentre Trump si è imbarcato sull'Air Force One per recarsi in Florida e riprendere la campagna elettorale. (ANSA).