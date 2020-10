© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, OCT 12 - "Forte balzo della piaga cinese in Europa ed in altri Paesi che le Fake News indicavano come esempio perché stavano facendo bene. Siate forti e vigili, farà il suo corso. Vaccini e cure stanno arrivando rapidamente". Lo twitta Donald Trump sul Covid. (ANSA).