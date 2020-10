89enne muore dopo essersi reinfettata: è il primo caso al mondo

Una donna di 89 anni, originaria dei Paesi Bassi, è morta dopo essere stata reinfettata dal coronavirus. E’ il primo caso al mondo.

La donna - riferisce El Mundo - era in cura per la macroglobulinemia di Waldenstroem, un raro tipo di cancro. All’inizio dell’anno era stata ricoverata al pronto soccorso con febbre alta e tosse. Dopo essere risultata positiva al coronavirus, aveva recuperato pienamente dopo 5 giorni.

Quasi 2 mesi dopo, e solo due giorni dopo un nuovo ciclo di chemioterapia, aveva di nuovo febbre, tosse e problemi respiratori. Era risultata nuovamente positiva al coronavirus. L'ottavo giorno di ricovero, le condizioni della paziente erano peggiorate ed era morta 2 settimane dopo.

Le analisi effettuate sulla donna hanno confermato che la composizione genetica del virus era diversa in ciascuna delle due infezioni, in un modo che non può essere spiegato dall’evoluzione del coronavirus stesso. Ciò supporta la scoperta che la donna soffriva di una reinfezione da coronavirus.

Ad oggi, solo 23 casi di reinfezione sono stati confermati in tutto il mondo. Tuttavia, i pazienti si erano sempre ripresi

