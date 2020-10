Barca a vela si incaglia a Caprera, in salvo cinque francesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LA MADDALENA, 13 OTT - Cinque turisti francesi sono stati tratti in salvo dalla guardia costiera di La Maddalena dopo essersi incagliati a bordo di una barca a vela da 12 metri negli scogli di Cala Cotticcio, nell'isola di Caprera, dove si erano ancorati per trascorrere la notte. Coordinati dal direttore marittimo del nord Sardegna, il capitano di vascello Maurizio Trogu, i soccorritori hanno recuperato i cinque naufraghi partiti da Tolone. Ricevuta la richiesta di soccorso, la direzione marittima di Olbia ha inviato una motovedetta che, nonostante la forte risacca e i bassi fondali e grazie ad una piattaforma galleggiante, ha imbarcato i cinque turisti e li ha portati a La Maddalena. Secondo i più recenti protocolli sanitari disposti per contenere la diffusione del virus Covid-19, i cinque sono stati affidati al 118 e sottoposti a tampone.Nella zona non sono state riscontrate tracce evidenti di inquinamento, ma il comandante della barca a vela è stato diffidato a mettere in sicurezza l'imbarcazione non appena le condizioni meteo miglioreranno. (ANSA).