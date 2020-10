Covid: in Iran 4.108 casi e 254 vittime in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEHERAN, 13 OTT - Sono 4.108 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Iran, per un totale di 508.389 contagi confermati. Le nuove vittime ammontano a 254, per un totale di 29.070 decessi, di cui circa la metà nella sola provincia di Teheran. I guariti crescono a 411.840, mentre in terapia intensiva ci sono 4.570 pazienti. I test effettuati salgono a 4.369.622. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano la portavoce del ministero della Salute iraniano Sima Lari. Secondo diversi esperti sanitari, citati dai media locali, visto l'andamento dell'epidemia si rischia un ulteriore aumento dei morti, che potrebbe arrivare fino a 900 al giorno. (ANSA).