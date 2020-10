Covid: premier polacco in quarantena, contatto con positivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VARSAVIA, 13 OTT - Il premier polacco Mateusz Morawiecki si è messo in quarantena dopo un contatto con una persona positiva al Covid-19. Lo ha annunciato lui stesso su Facebook. "Ho saputo di aver avuto un contatto con una persona che è risultata positiva al Covid. In base a questo e a tutte le regole sanitarie, mi metto in quarantena", ha dichiarato postando un messaggio video nel quale aggiunge di essere in contatto con i colleghi e che "il governo funziona normalmente". Morawiecki ha quindi lanciato un appello ai suoi connazionali a rispettare le norme sanitarie, indossare le mascherine e rispettare il distanziamento. La Polonia ha registrato oggi 5.068 nuovi casi di coronavirus e 63 morti, portando il totale dei contagiati a 135.278 e quello delle vittime a 3.101. (ANSA).