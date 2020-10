Francia: governo, 231 irregolari radicalizzati da espellere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 13 OTT - Sul territorio francese ci sono attualmente 231 stranieri in situazione irregolare seguiti per radicalizzazione "che dobbiamo espellere", di cui 180 attualmente in carcere: è quanto ha dichiarato oggi il ministro francese dell'Interno, Gérald Darmanin, durante la prima presentazione mensile delle statistiche sull'attività delle forze dell'ordine. Darmanin ha aggiunto che 851 immigrati illegali sono attualmente iscritti nelle schede segnaletiche volte alla prevenzione della radicalizzazione di carattere terroristico. (ANSA).