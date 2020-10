Regioni su Dpcm un parere condizionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Sul dpcm varato dal governo "la Conferenza delle Regioni ha espresso un parere condizionato ad alcune osservazioni già inviate al Presidente del consiglio Giuseppe Conte e ai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia". Lo afferma il presidente della Conferenza delle Regioni e dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini in una nota. In particolare le Regioni chiedono al governo di "prevedere adeguate forma di ristoro per i settori e le attività economiche che saranno interessati dalle limitazioni introdotte dal decreto, chiarire e circostanziare al meglio gli ambiti del concetto di 'festa' su cui si soffermano alcune disposizioni del provvedimento, verificare le misure previste in relazione agli aspetti concernenti il trasporto pubblico locale, approfondendo lo scenario di contesto".