(ANSA) - WASHINGTON, 13 OTT - La giudice Amy Coney Barrett ha categoricamente negato di aver mai discusso del destino dell'Obamacare con il presidente Donald Trump o con altri della Casa Bianca. "Sarebbe una madornale violazione dell'indipendenza giudiziaria per me prendere impegni in questo senso". (ANSA).