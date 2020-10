© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 14 OTT - Il 15 ottobre non è mai stata una scadenza per l'Ue, per le trattative che riguardano le relazioni future con Londra. Questa è una scadenza del Regno Unito, e più probabilmente una tattica negoziale. Lo spiegano più fonti diplomatiche europee. (ANSA).