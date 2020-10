Cina: Xi tossisce quattro volte durante discorso a Shenzhen

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 14 OTT - Il presidente cinese Xi Jinping ha interrotto quattro volte per altrettanti forti colpi di tosse il suo discorso a Shenzhen durante la commemorazione dei 40 anni dell'istituzione della Zona economica speciale della città del Guangdong, una delle mosse chiave per la crescita economica del Paese dopo il lungo periodo di Mao Zedong. Nell'intervento di quasi un'ora letto dalla sua postazione sul palco e non dal podio come hanno fatto gli altri oratori, Xi, mentre tossiva, non è mai stato inquadrato dalle telecamere dei media ufficiali che hanno preferito riprendere la platea. (ANSA).