(ANSA) - MADRID, 14 OTT - La Catalogna ha deciso di chiudere tutti i bar e ristoranti della regione per 15 giorni nel tentativo di fermare la nuova ondata di coronavirus. La chiusura di bar e ristoranti in Catalogna entrerà in vigore la notte tra giovedì e venerdì e durerà 15 giorni, ha annunciato il presidente ad interim della regione Pere Aragones. "Si tratta di una misura dolorosa ma necessaria", ha sottolineato. (ANSA).