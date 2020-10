Covid: il vaccino di Moderna idoneo alla registrazione Ema

Il vaccino sperimentale contro il Covid mRNA-1273 di Moderna è idoneo per la presentazione di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione Europea. Lo rende noto l’azienda statunitense di biotecnologie affermando di aver ricevuto la conferma scritta dall’Agenzia Europea dei medicinali (Ema).

La procedura che verrà seguita è la stessa avviata pochi giorni fa da Ema per il vaccino di Oxford/Astrazeneca e di Biontech/Pfizer, detta di rolling submission, e consente alle aziende di presentare domande per farmaci e vaccini contro il Covid-19 ancor prima che lo sviluppo sia concluso e la documentazione sia completa. La revisione continua includerà i risultati di studi preclinici e clinici tra cui lo studio di fase 1 su mRNA-1273 in adulti sani (età 18-55 anni) e adulti più anziani, pubblicato sul New England Journal of Medicine.

