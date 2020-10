Trump, Biden peggior candidato di sempre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 14 OTT - Folla per Donald Trump in Pennsylvania, dove centinaia di sostenitori del presidente sono radunati a Johnstown fra poche mascherine, se non quelle con lo slogan Make America Great Again, e nessun distanziamento sociale. "Mi avete eletto nel 2016 per rimettere l'America al primo posto, e ora non lasceremo Washington. Questa è l'elezione più importante della nostra storia", ha detto Trump, lodando Amy Coney Barrett, la sua candidata alla Corte Suprema. "Corro contro il peggior candidato della storia delle presidenziali", dice Trump. "Se Joe Biden vince, la sinistra radicale guiderà il Paese". E sulla pandemia: "Stiamo girando pagina", "Joe Biden distruggerà l'America, io distruggerò il virus".