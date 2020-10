Covid: Francia, treni continueranno a circolare normalmente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 15 OTT - L'insieme dei collegamenti ferroviari francesi circolerà, come previsto, questo fine settimana e durante le vacanze scolastiche di Ognissanti, nonostante l'instaurazione dle coprifuoco la sera nell'Ile-de-France, la regione di Parigi, e in altre otto metropoli francesi a partire da dopodomani: è quanto annunciato dalla SNCF, la compagnia dei treni d'Oltralpe. "SNCF Voyageurs conferma che i TGV Inoui, Ouigo, Intercités, treni internazionali e treni regionali circoleranno come previsto durante il week-end del 16,17 e 18 ottobre, come anche durante tutte le vacanze di Ognissanti". (ANSA).