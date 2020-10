Omicidio nel Palermitano, vittima 26enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PALERMO, 16 OTT - Un giovane di 26 anni, Benedetto Ferrara, è stato ucciso in nottata con alcuni colpi di arma da fuoco nel corso di una lite a Camporeale, un piccolo centro in provincia di Palermo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Partinico. Secondo una prima ricostruzione l'assassino avrebbe usato una pistola calibro 38. Gli investigatori sarebbero sulle tracce dell'assassino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.