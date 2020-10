Oms, vaccino? Giovani potrebbero aspettare fino al 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Una persona giovane e in salute potrebbe non essere vaccinata contro il coronavirus fino al 2022. Lo ha detto la ricercatrice capo dell'Oms, Soumya Swaminathan, avvertendo che non sarà possibile una vaccinazione di massa rapida contro il Covid-19. "La priorità l'avranno gli operatori sanitari e quelli in prima linea, su questo siamo tutti d'accordo. Ma anche in quei casi bisgnerà stabilire chi corre i rischi più alti. Poi ci saranno gli anziani", ha spiegato la dottoressa durante un evento su Twitter precisando "un giovane in salute potrebbe dover aspettare fino al 2022". (ANSA).