Twitter sospende account McEnany

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Avanzata di Twitter contro il presidente statunitense, Donald Trump. Il social media ha bloccato l'account della portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, per aver postato un articolo del Nyp sulle presunte email di Hunter Biden, il figlio di Joe Biden. "L'hanno bloccata solo perché cercava di diffondere la verità", ha commentato Donald Trump durante un comizio in Iowa. "Terribile - ha twittato - che abbiano smontato la storia che è una 'pistola fumante' contro Joe Biden e suo figlio Hunter. E' solo l'inizio per loro - minaccia ancora Trump - non c'è niente di peggio di un politico corrotto".