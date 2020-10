© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 16 OTT - Sono 4.552 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Iran, per un totale di 522.387 contagi confermati. Le nuove vittime ammontano a 265, arrivando in tutto a 29.870. I guariti crescono a 420.910, mentre in terapia intensiva ci sono 4.684 pazienti. I test effettuati salgono a 4.454.570. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano la portavoce del ministero della Salute iraniano Sima Lari. (ANSA).