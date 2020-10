Covid: ministro Francia, 'coprifuoco costerà 1 mld di euro'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, OCT 16 - Il coprifuoco notturno che entra in vigore alla mezzanotte in 9 città francesi costerà allo stato in aiuti ai settori della ristorazione, della cultura e dello sport "un miliardo di euro": lo ha detto ai microfoni di BFM-TV il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, definendola "una cifra molto importante". "A titolo comparativo - ha aggiunto il ministro - se noi avessimo deciso per un nuovo vero lockdown nelle zone dove c'è circolazione attiva del virus, il costo sarebbe dell'ordine di 5 miliardi di euro. Se avessimo un lockdown generale, il costo sarebbe, in funzione della reazione del mondo economico, fra i 15 e i 20 miliardi di euro al mese". "Preferisco di gran lunga - ha concluso Le Maire - che si prendano queste misure forti, rapide, circoscritte, immediate e che si sostengano fortemente i settori più coinvolti invece che di ritrovarsi in situazione di dover dichiarare un nuovo lockdown generale che sarebbe insopportabile psicologicamente, socialmente e per le finanze pubbliche". (ANSA).