Covid: nuovo record in Slovenia, 834 casi in 24 ore

(ANSAmed) - BELGRADO, OCT 16 - Nuovo record di contagi in Slovenia, dove nelle 24 ore i nuovi casi di coronavirus sono stati 834, con quattro decessi. Come riferito dai media regionali, nel Paese il dato statistico è di 257 casi su 100 mila abitanti. Cresce la pressione sulle strutture sanitarie, con 242 pazienti in ospedale dei quali 45 in terapia intensiva. Il bilancio della Slovenia da inizio epidemia è finora di 11.517 contagi e 180 morti. Ieri le autorità di Lubiana aveva annunciato nuove misure di contenimento dell'epidemia con la divisione del Paese in zone rosse e gialle, e restrizioni sugli spostamenti e sugli assembramenti in pubblico. (ANSAmed).