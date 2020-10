Covid: ristoratori in piazza a Barcellona contro la chiusura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARCELLONA, 16 OTT - Diverse centinaia di manifestanti sono scesi in piazza a Barcellona per protestare contro la chiusura di bar e ristoranti in Catalogna, ordinata ieri chiusi per almeno 15 giorni dalle autorità con l'obiettivo di rallentare la progressione dell'epidemia da coronavirus. I dimostranti, la maggior parte dei quali impiegati nel settore della ristorazione, si sono riuniti di fronte al municipio di Barcellona e alla sede del governo catalano. Tra la folla, camerieri, chef, proprietari di piccoli ristoranti, si sono messi a battere su delle pentole. Alcuni hanno gettato uova e piatti. "Così moriremo di fame", hanno urlato alcuni dei manifestanti. (ANSA).