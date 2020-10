Papa: la fame non è solo una tragedia, è una vergogna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 16 OTT - "Per l'umanità la fame non è solo una tragedia, ma una vergogna". Lo dice Papa Francesco nel videomessaggio ai membri della Fao in occasione del 75° anniversario della sua istituzione. "Per la maggior part e, è causata da una distribuzione ineguale dei frutti della terra, a cui si aggiunge la mancanza di investimenti nel settore agricolo, le conseguenze del cambiamento climatico e l'aumento del conflitti in diverse aree del pianeta. D'altra parte, tonnellate di cibo vengono buttate via. Non possiamo rimanere insensibili o paralizzati. Siamo tutti responsabili". (ANSA).