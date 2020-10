«Alla luce dei nuovi dati emersi e della nuova fase servono misure più stringenti per far fronte al progressivo aumento dei contagi». E’ quanto chiedono ambienti del Comitato Tecnico Scientifico al governo affinchè si giunga a provvedimenti più restrittivi in tempi rapidi che superino l’attuale Dpcm, anche in vista del week end. Tra le ipotesi, quella di un "coprifuoco" e la Didattca a distanza almeno per le scuole superiori.

