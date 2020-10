Spallanzani da oggi accetta solo pazienti Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "A partire da oggi l'Istituto Nazionale di Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani accetta solo pazienti Covid. Questa disposizione, concordata con la direzione sanitaria e con tutta la rete ospedaliera del Servizio sanitario regionale, è necessaria per garantire la disponibilità dei posti letto per l'emergenza SARS CoV-2" Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. Allo Spallanzani aumentano i positivi al Covid-19 ricoverati, che oggi superano quota 200. Secondo quanto si è appreso, nell'istituto al momento la capienza è al 60-70%. La situazione allo Spallanzani - a quanto riferito - però è gestibile visto il lavoro di implementazione e riorganizzazione dei posti letto messo in opera nei mesi scorsi dall'Istituto proprio per prepararsi all'eventualità di una seconda ondata in autunno. In questo momento sono ricoverati 203 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. Di questi, 25 necessitano di terapia intensiva, quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 870. E' quanto emerge dal bollettino di oggi dell'istituto. (ANSA).