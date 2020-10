'Firma contratto o sei fuori', esposto contro Deliveroo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 17 OTT - Un esposto contro la società di consegne Deliveroo è stato depositato alla procura di Torino per conto dell'associazione Comma 2. Ai magistrati si chiede di valutare possibili profili di reato (per esempio l'estorsione) in merito a una comunicazione che l'azienda ha inviato ai rider nei giorni scorsi: "Se non firmerai il nuovo contratto di collaborazione entro il 2 novembre - è il testo - a partire al 3 novembre non potrai più consegnare con noi perché il tuo contratto non sarà più conforme alla legge". Il contesto è quello di un "contratto collettivo nazionale" stipulato tra Assodelivery e il solo sindacato Ugl, la cui legittimità è messa in dubbio da Comma 2 anche sulla scorta di un parere diffuso lo scorso 17 settembre dal Ministero del Lavoro. "L'associazione Comma 2 - spiega una nota - ritiene che possano ravvisarsi ipotesi di reato nella minaccia di risoluzione del contratto in caso di mancata adesione a quel Ccnl, sottoscritto da un'organizzazione sindacale di nuovo conio affatto legittimata, gravemente lesivo dei diritti previsti dal legislatore a tutela dei rider". Analoghi esposti saranno presentati alle procure di altre città italiane. (ANSA).