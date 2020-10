Biden, 'nessun illecito, solo campagna diffamatoria'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 17 OTT - "Non ho nessuna risposta da dare, è solo un'altra campagna diffamatoria": così Joe Biden ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano della vicenda delle presunte email del figlio Hunter pubblicate dal New York Post e su cui starebbe indagando l'Fbi. La campagna del candidato democratico alla Casa Bianca intanto ha ribadito che l'ex vicepresidente non ha compiuto "alcun illecito o crimine" nel gestire la politica dell'amministrazione Obama nei confronti dell'Ucraina.. (ANSA).