© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VIENNA, 17 OTT - Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg è risultato positivo al coronavirus ed è stato posto in isolamento. Lo ha riferito il ministero. "Finora non ha mostrato alcun sintomo", ha detto una portavoce, citata dall'agenzia di stampa APA. Secondo la stessa fonte, è possibile che il ministro abbia contratto la malattia Covid-19 durante il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, lunedì scorso in Lussemburgo, (ANSA).