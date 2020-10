Prof. decapitato: von der Leyen, mio pensiero a insegnanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - In seguito alla decapitazione di un professore di storia di un liceo di Conflans-Sainte-Honorine, vicino a Parigi, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha inviato i suoi "pensieri" agli insegnanti "in Francia e in tutta Europa". "Ho appreso con orrore dell'omicidio di un professore a Conflans-Sainte-Honorine. Estendo le mie condoglianze alla sua famiglia e ai francesi. Il mio pensiero va anche agli insegnanti, in Francia e ovunque in Europa. Senza di loro, non ci sono cittadini. Senza di loro non c'è democrazia ", ha postato su Twitter. (ANSA).