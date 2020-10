Thailandia: ricomincia protesta,migliaia in piazza a Bangkok

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BANGKOK, 17 OTT - Migliaia di giovani manifestanti anti-governativi thailandesi sono scesi in piazza nell'ultima ora per il quarto giorno consecutivo, questa volta in tre diversi punti di Bangkok, aggirando le restrizioni al traffico e i blocchi della polizia. Dopo che le autorità avevano bloccato la rete della metropolitana in tutto il centro e alcuni tra i maggiori svincoli stradali, il tam tam sui social media ha indicato tre nuovi siti della protesta alla periferia nord, ovest, ed est. In particolare, è la Lat Phrao Intersection, nel nord, il punto dove in migliaia di persone stanno arrivando, con la folla che continua a ingrandirsi. Al momento nelle aree occupate dai manifestanti non ci sono agenti. Ieri sera, la polizia anti-sommossa aveva disperso centinaia di dimostranti disarmati con potenti getti d'acqua misti a vernice blue e sostanze lacrimogene. (ANSA).